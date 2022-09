So viel wird Fahrrad gefahren in Bielefeld

Fast eine Million Radler pro Jahr auf der Artur-Ladebeck-Straße - Neue Messstelle am Jahnplatz

Bielefeld

Der bisherige Spitzenwert: 4939 Radfahrer an einem einzigen Tag. Am 14. September 2021 waren exakt so viele Menschen auf zwei Rädern entlang der Artur-Ladebeck-Straße unterwegs.

Von André Best