So wählen Sie auf jeden Fall richtig

Wer am Sonntag in einem der 184 Stimmlokale in Bielefeld sein Kreuzchen zur Bundestagswahl machen möchte, muss sich nicht an die 3G-Regel halten, also geimpft, getestet oder genesen sein. Da Wählen ein Grundrecht ist, macht die Corona-Schutzverordnung hier eine Ausnahme. Auch für die 2660 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gilt 3G nicht.

In den Stimmlokalen gilt am Sonntag keine 3G-Regel, aber Maskenpflicht – Fast 100.000 Bielefelder nutzen Briefwahl

Allerdings: „In den Wahlräumen und auf den Wegen dorthin, etwa in Schulgebäuden, besteht Maskenpflicht“, betont Linda Schumacher, Leiterin des städtischen Wahlteams. Getragen werden müssen eine medizinische oder eine FFP2-Maske. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Wahlhelfer dürfen auf eine Maske verzichten, wenn die Sitzplätze durch Glasscheiben voneinander getrennt sind oder der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen gewährleistet ist.

Probleme könnten renitente Maskenverweigerer den Wahlvorständen dennoch machen. „In Wahlräumen soll Wahlberechtigten, die gegen die Maskenpflicht verstoßen, durch geeignete Maßnahmen des Wahlvorstands die Ausübung ihres Wahlrechts ohne Gefährdung anderer Personen ermöglicht werden“, heißt es vage in der Corona-Schutzverordnung. Denkbar wäre, dass das Wahllokal für einen solchen Maskenverweigerer bis auf die Wahlhelfer geräumt wird. Sollte das nicht möglich sein und gefährdet der Maskenverweigerer andere anwesende Personen, darf der Wahlvorstand ihn laut Corona-Schutzverordnung des Raumes verweisen.

Insgesamt dürfte es in den Stimmlokalen an diesem Sonntag aber eher etwas ruhiger zugehen. Denn fast 100.000 der 235.000 Wahlberechtigten in der Stadt haben die Möglichkeit zur Briefwahl genutzt. Ein absoluter Rekord. Das Wahlteam hat deshalb auch die Kapazitäten zum Auszählen der Briefwahlstimmen deutlich erhöht.

Auch wer den Wahlbrief noch nicht wieder zurückgeschickt hat, hat noch eine letzte Chance zur Stimmabgabe. Die roten Umschläge können bis Sonntag, 18 Uhr, also bis zur Schließung der Wahllokale, in die Briefkästen der Stadt Bielefeld am Neuen Rathaus, beim Wahlteam an der Herforder Straße 76 und an den Standorten der Bezirksämter Jöllenbeck, Heepen, Brackwede, Senne und Sennestadt eingeworfen werden. Dann werden sie auch noch mitgezählt.

Oberbürgermeister Pit Clausen als oberster städtischer Wahlleiter ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, ihr Wahlrecht zu nutzen: „Nehmen Sie Ihr demokratisches Recht wahr. Nur wer wählt, bestimmt die Zukunft unseres Landes mit.“ 3737 Bielefelderinnen und Bielefelder dürfen am Sonntag erstmals ihre Stimme abgeben, weil sie das 18. Lebensjahr rechtzeitig vollendet haben.

In Bielefeld haben 52.063 Wahlberechtigte einen Migrationshintergrund. Der Integrationsrat erinnert sie ebenfalls ausdrücklich an ihr Wahlrecht: „Das Wahlrecht ist ein kostbares Gut einer jeden Demokratie“, sagt Murisa Adilovic, Vorsitzende des Integrationsrates.

Wegen der Corona-Lage gibt es keine zentrale Wahlparty im Rathaus. Die Parteien und ihre Kandidatinnen und Kandidaten kommen zumeist in Gaststätten zusammen, um dort den Wahlausgang zu verfolgen. Auch dort gibt es nur begrenzten Zugang.

Für Fragen rund um die Wahl hat das Wahlteam ein Info-Telefon eingerichtet, das auch am Wahlsonntag besetzt ist. Die Rufnummer lautet 0521/515960.

Wie der Wahlabend in Bielefeld verläuft, können Sie auch im Newsticker auf westfalen-blatt.de verfolgen.