Soldaten sollen in die Mitte der Gesellschaft

Schon die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wollte die Bundeswehr wieder stärken. Aber erst der russische Angriff auf die Ukraine hat den Zustand der Streitkräfte mit Wucht in den Fokus gerückt, die selbst aus Sicht von Spitzenmilitärs nur „bedingt einsatzfähig“ ist. Die Lage der Bundeswehr und ihre Rolle in der Gesellschaft waren jetzt Thema bei der Bielefelder CDU, die zum ersten Leineweber-Vortrag den Präsidenten des Reservistenverbandes Prof. Patrick Sensburg eingeladen hatte.

Die Bielefelder CDU formuliert den Titel der Veranstaltung als Feststellung: „Die Bundeswehr gehört in die Mitte der Gesellschaft“. Vor diesem Hintergrund hatte die CDU gemeinsam mit der FDP im April im Rat beantragt, die Soldaten auch in Bielefeld sichtbarer zu machen, Gelöbnisse, Verabschiedungs- oder Begrüßungsappelle auf öffentlichen Plätzen stattfinden zu lassen, im Einsatz gestorbene Bundeswehrsoldaten zu würdigen und Bildungseinrichtungen den Referenten der Bundeswehr zu öffnen. Im Rat fand sich keine Mehrheit, das Thema wurde an den Hauptausschuss verwiesen und wurde dort bislang noch nicht beraten.