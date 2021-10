Solidarische Hilfe für die isolierten Menschen rollt an

„Die Versorgung der verschiedenen Personengruppen wird schwierig werden. Arme Menschen können keine Vorräte anlegen und gegebenenfalls auch keine Einkäufe machen“, schreiben Franz Schaible, Vorsitzender der Stiftung Solidarität, und Michael Gugat, der das Projekt leiten wird. Sie wollen damit Hilfe leisten etwa für Menschen, die in den kommenden Tagen und Wochen in Quarantäne kommen, aber vor allem auch für diejenigen, die zur einer Risikogruppe gehören, etwa weil sie vorerkrankt sind, und deswegen am besten zu Hause bleiben. Franz Schaible: „Die Solidarische Corona-Hilfe möchte einen Teil dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft solidarisch und kooperativ durch die Pandemie-Krise kommen.“

Das Kuks wird zur Zentrale

Am Mittwoch soll das Projekt starten und verschiedene Aspekte vernetzen: So soll eine telefonische Hotline eingerichtet und mit bis zu sieben Helfern besetzt werden. Geplant ist ein Lieferservice, für den mehrere Fahrer und Fahrzeuge zur Verfügung stehen. In einer Facebook-Gruppe können Hilfegesuche geposted werden. Für Menschen mit geringem Einkommen, die über einen Bielefeld-Pass verfügen, wird ein Lieferservice mit gespendeten Lebensmitteln eingerichtet, der die Auslieferung nach Hause gewährleistet, damit Betroffene nicht zu einer Lebensmittelverteilstelle gehen müssen. Das soll vom Bielefelder Sozialfonds unterstützt werden.

Die Zentrale für diese Hilfe wird im Kultur- und Kommunikationszentrum Sieker (Kuks) eingerichtet: Dort wird die Telefonzentrale installiert, es werden dort auch die verschiedenen Lebensmittelpakete zusammengestellt. Die Details, wie diese Hilfe organisiert wird, wie die Interessenten Kontakt mit dem Projekt und der Hotline aufnehmen können, will die Stiftung an diesem Dienstag bekannt gegeben.

Wer vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird, werde bei der Versorgung allerdings nicht sich selbst überlassen, erklärt Stadtsprecherin Esther Ungerland auf Anfrage. „Wir fragen zunächst, ob die Versorgung über Nachbarschaftshilfe oder Verwandte sichergestellt ist. Falls nicht, organisieren wir die Versorgung über Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz oder dem Arbeiter-Samariter-Bund.“

Pflegedienst Homberg kauft ein

Um vor allem älteren Menschen, die das Haus nicht verlassen und die nicht anders versorgt werden können, zu helfen, hat der Pflegedienst Homberg aus Kirchdornberg ein eigenes Angebot auf die Beine gestellt. Schon jetzt kauft der Pflegedienst immer freitags für einige seiner Klienten ein und liefert Lebensmittel im Rahmen der Pflege nach Hause. Diesen Service will der Dienst jetzt auf weitere Interessierte kostenlos ausweiten. „Wir sind seit 21 Jahren hier vor Ort, wir sind Teil der Gemeinde und wollen jetzt etwas zurückgeben“, sagt Geschäftsführer Wieland Jirsa. Das Angebot richtet sich ausdrücklich nicht an Menschen, die in Quarantäne sind, sondern an diejenigen, die zur Risikogruppe gehören und daher das Haus nicht verlassen sollten. Und sie sollten aus Dornberg oder angrenzenden Stadtteilen kommen.

Wer Interesse hat, kann donnerstags eine Bestellung durchgeben. Freitags wird eingekauft und ausgeliefert. Der Service ist aber auf Lebensmittel beschränkt, und es wird ausschließlich beim Rewe-Markt in Babenhausen eingekauft. Um unbürokratisch arbeiten zu können, sollte Geld überwiesen werden, es könne aber auch bar bei der Auslieferung bezahlt werden.

Der Pflegedienst Homberg hat zwei Rufnummern eingerichtet, unter denen Lebensmittel-Bestellungen auf einen Anrufbeantworter gesprochen werden können. Die Bandansage erläutert die Vorgehensweise bei der Bestellung unter Telefon 0521/1641517 oder 1641518. Bestellungen sind auch möglich per Fax an 0521/1641646 oder per E-Mail an einkaufen@hornbergpflege.de.

Der Pflegedienst sucht Schüler oder Studenten mit Führerschein, die bei den Fahrten helfen.