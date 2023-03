Somajia zeigt ihre „Personality“

Germany's Next Topmodel: 21-jährige Bielefelderin zieht in die nächste Runde ein

Bielefeld

Der Traum von einer Karriere als Topmodel geht für Somajia aus Bielefeld weiter. Die 21-Jährige hat bei „Germany's Next Topmodel“ die nächste Runde überstanden und darf weiter in der Modelvilla in Los Angeles bleiben.

Von Julia Siedhoff