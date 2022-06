Sommer 2022 – echt in Quelle

Bielefeld-Quelle

Am bisher heißesten Tag des Jahres 2022 hätte es natürlich auch in Quelle insbesondere am Samstag guten Grund gegeben, über die Hitze zu stöhnen. Stattdessen strahlten die Besucher beim zweiten „Queller Sommer“ mit der Sonne um die Wette.

Von Bernhard Hertlein