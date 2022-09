Sommer 2022 war der sonnigste seit mindestens 70 Jahren

Bielefeld

Temperaturen im Juli nahe der 40 Grad-Marke, im gleichfalls heißen August so gut wie kaum Regen - der Sommer 2022 hat in Bielefeld neue, für Natur und Umwelt unerfreuliche Rekordmarken gesetzt. Diplom-Meteorologe Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) spricht vom sonnigsten Sommer seit mindestens 70 Jahren. Bedenklich findet er, dass sich derartige heiße Sommer seit fünf Jahren häufen, es in den Jahren 2018, 2019 und dieses Jahr sogenannte „große Sommer“ gegeben hat.

Von Jens Heinze