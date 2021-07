Sommeratelier mit einem Hauch von Toskana

Bielefeld

Die Wiese, eingerahmt von hohen Hecken, zum Teil beschattet von mächtigen Obstbäumen, könnte überall sein, wo es ländlich ist: in der Toskana zum Beispiel. Oder in der Provence. Es wird gemalt, gehämmert, gesägt. Es ist das Sommeratelier des Bielefelder Künstlerhauses Lydda auf der Wiese des „Lindenhof“ am Quellenhofweg.

Von Burgit Hörttrich