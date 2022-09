Weltsensation Tonfilm: „Als die Bilder sprechen lernten“

Der 17. September 1922. Im Alhambra-Theater in Berlin werden 1000 Zuschauer - einer davon Albert Einstein - Zeugen einer Weltsensation: Der erste Tonfilm flimmert über die Kinoleinwand. Genau 100 Jahre später eröffnet das Murnau-Massolle-Filmforum an diesem Samstag, dem 17. September 2022, die neue Sonderausstellung „Als die Bilder sprechen lernten“. Gewidmet ist die Schau vor allem Joseph Massolle (1889-1957), einem gebürtigen Bielefelder, der gemeinsam mit Hans Vogt und Jo Engl den Tonfilm miterfunden hat.

Sonderausstellung im Murnau-Massolle-Filmforum in Bielefeld

Vor 100 Jahren im Alhambra zu erleben war kein Werk in Spielfilmlänge, sondern eher eine Revue, sagt Dr. Holger Schettler, Geschäftsführer der Stiftung Tri-Ergon-Filmwerk, die das Murnau-Massolle-Forum (MuMa) im Januar an der Walter-Werning-Straße 9 in Hillegossen eröffnet hat. Schettler: „Mizzi Fink sang die Arie der Pagen aus Hugenotten, ein Drehorgelmann spielte, es waren Szenen aus dem Stück 'Der Brandstifter' zu sehen. Der Abend war eine absolute Sensation.“