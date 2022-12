Sonderfahrplan für Busse und Bahnen an Heiligabend

Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Und auch in dieser Zeit sorgt Mobiel dafür, dass die Menschen in Bielefeld mit Bus und Stadtbahn ans Ziel kommen. Für Heiligabend hat das Bielefelder Verkehrsunternehmen einen Sonderfahrplan erstellt. Zudem tritt mit Beginn der Weihnachtsferien der Ferienfahrplan in Kraft.

An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen sorgt Mobiel dafür, dass die Bielefelderinnen und Bielefelder ans Ziel kommen.

Fahrplan an Heiligabend

Am 24. Dezember fahren Busse und Stadtbahnen ab 5 bis etwa 17 Uhr nach dem gewohnten Samstagsfahrplan. Im Anschluss sind die Linien N1 bis N7, N9, N12 und N14 von 17.05 bis 21.05 Uhr im 30-Minuten-Takt unterwegs.

Von 21.05 bis 5.05 Uhr fahren diese Linien im 60-Minuten-Takt. Von 1.05 bis 5 Uhr gilt der Nachtbus-Tarif, in den übrigen Zeiten der Westfalen-Tarif.

1. und 2. Weihnachtstag

Am 1. und 2. Weihnachtstag gilt der Sonn- und Feiertagsplan inklusive dem Frühverkehr mit Fahrten von 5.05 Uhr ab Jahnplatz. In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember ist zudem der Nachtbus in Bielefeld und der Region unterwegs. Die Stadtbahnen fahren in dieser Nacht bis 23.30 Uhr im Viertelstundentakt und bis 0.30 Uhr mindestens im Halbstundentakt.

On-Demand-Bus Anton fährt auch an den Feiertagen in Sennestadt

Sennestädter können auch diesem Jahr den On-Demand-Bus Anton buchen. Der Rufbus ist an Heiligabend von 20.30 bis 1 Uhr im Einsatz, am 25. und 26. Dezember von 9 bis 1 Uhr sowie vom 27. bis 31. Dezember von 20.30 bis 1 Uhr.

Ferienfahrplan tritt in Kraft

Mit Beginn der Weihnachtsferien ergeben sich im Liniennetz von Mobiel zudem einige Änderungen. Bis zum Ferienende am Freitag, 6. Januar, entfallen die Fahrten, die in den Fahrplänen mit den Zusätzen „nicht in den Schulferien" oder „nur an Schultagen" gekennzeichnet sind.