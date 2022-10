Sonne scheint über den Glückstalertagen

Bielefeld

Wummernde Disco-Klänge am Autoscooter, süßlicher Duft am Zuckerwattestand, Klönschnack an der Bierbude, Feilschen an den Tischen der Flohmarkt-Meile, fetzige Bläser-Sounds auf der Musikbühne, Schilder mit verlockenden Angeboten in den Geschäften - Reize für die Sinne gab es am Wochenende in Brackwede reichlich. Und perfektes Wetter mit einer ordentlichen Portion Goldener Oktober obendrauf. Aus Freitag, Samstag und Sonntag wurden die Glückstalertage - und aus der Hauptstraße eine Flanier- und Erlebnismeile.

Von Hendrik Uffmann