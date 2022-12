In Bielefeld brummt's: Stärkstes Wochenende seit drei Jahren

Den Freitag mit einbezogen, war dieses das erwartet umsatzstarke Wochenende – das stärkste seit drei Jahren.“ So fasst Thomas Kunz, Chef des Bielefelder Einzelhandelsverbandes, das Verkaufsergebnis seiner Mitglieder zusammen und schließt die Gastronomie ausdrücklich mit ein. Unter dem Titel „Advents-Shopping“, hatten Händler und Wirte der Innenstadt zum Einkaufen beziehungsweise Konsumieren auch am Sonntagnachmittag animiert.

Advents-Shopping in der Innenstadt. Hier die Fußgängerzone Bahnhofstrasse in Richtung Jahnplatz.

„Selbst wenn die Zahlen von 2019 noch nicht erreicht werden – das Weihnachtsgeschäft hat jetzt Fahrt in die richtige Richtung aufgenommen“, urteilte Kunz. Das sei die spürbare Tendenz in der Altstadt wie auch in der City. „Weihnachtsmarkt und Einkaufen funktioniert eben – im Gegensatz zu Leineweber und Einkaufen.“