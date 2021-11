„Sonst wird die Innenstadt veröden“

Am Donnerstag ist der Nahverkehrsplan vorgestellt worden, im Dezember soll, wie berichtet, der Rat darüber entscheiden. Doch schon jetzt gibt es Kritik aus den Stadtteilen. Die CDU in Heepen fordert, dass die Außenbezirke stärker und früher von Verbesserungen bei den Bus- und Bahnverbindungen profitieren und hat einen Katalog mit Forderungen für Nachbesserungen beim Nahverkehrsplan erstellt.

Präsentieren will die CDU-Fraktion diese Forderungen als Änderungsantrag in der kommenden Sitzung der Bezirksvertretung in Heepen am Donnerstag kommender Woche (18 Uhr, Mensa des Schulzentrums Heepen).