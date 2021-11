Sorge um Nicht-Covid-Patienten

Bielefeld

Noch ist die Situation in den Bielefelder Krankenhäusern mit Blick auf Covid-Erkrankte insgesamt beherrschbar, meint Dr. Georg Rüter, Geschäftsführer des Franziskus Hospitals. Aber ist das in zwei Wochen noch so? Oder könnte doch eine „Triage“ drohen?

Von Sabine Schulze