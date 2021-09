Sozialdezernent selbstkritisch

Selbstkritische Töne stimmte Sozialdezernent Ingo Nürnberger an, der auf Anfrage von SPD, Grünen und Die Linke in der Bezirksvertretung Jöllenbeck einen Lage- und Strategiebericht zur Corona-Lage speziell im Wohngebiet Oberlohmannshof abgab.

Aktuell, so Nürnberger, gebe es im Oberlohmannshof wenige Covid-Fälle (zehn in zwei Familien), während der drei Corona-Wellen sei der Bereich wie ähnliche Viertel im Osten der Stadt und in Sennestadt aber „Hotspot“ mit Infektionszahlen „im hohen, dreistelligen Bereich“ gewesen.