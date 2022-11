Spagat zwischen Soest und Las Vegas

Bielefeld

In den Musicals über die Biografien von Udo Lindenberg und Wolfgang Petry übernehmen Schauspieler die Rolle der Stars. Sasha spielt sich in der Show „This Is My Time“ selbst und präsentiert in der Bielefelder Stadthalle alte Songs in neuem Big-Band-Gewand. Ein Konzept, das bei den 1100 Fans gut ankommt.

Von Sören Voss