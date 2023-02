Sparkasse Bielefeld erhöht die Gebühren

Als der Sparkassen-Vorstand vor drei Wochen die Jahresbilanz vorlegte, hatte er die anstehende Preiserhöhung schon angekündigt. Jetzt wird sie umgesetzt. Rund 180.000 Kunden der Sparkasse Bielefeld haben in diesen Tagen Post bekommen mit der Mitteilung, dass die Gebühren für ihre Girokonten zum 1. Juli um rund 38 Prozent teurer werden.

Sparkassen-Sprecherin Rabea Giersch begründet den Schritt mit dem allgemeinen Anstieg der Kosten für Energie und IT. „Und wir sind sehr IT-lastig“, sagt Giersch. 24 personenbesetzte Filialen, 19 Selbstbedienungsstandorte, 115 Geldautomaten an 53 Standorten - die Sparkasse Bielefeld betont das im Vergleich mit anderen Banken dichteste Filialnetz, das eben auch Geld koste, was von den Kunden aber auch geschätzt werde.