Das Geld kommt aus dem Bunker

Die Sparbüchsen der Sparkasse Bielefeld sind fortan aus Stahlbeton. Seit Dienstag steht beim Combi-Markt an der Wertherstraße ein roter Kubus mit Sparkassenzeichen – so sehen die neuen Automatenbunker des Geldhauses aus.

In dem Kubus am Combi-Markt an der Werther Straße gibt es keine Cola, sondern Bargeld. Der Automat in der Hütte ist besonders geschützt.

Die Sparkasse reagiert damit auf die anhaltenden Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen. Wie jüngst bei der Sprengung des Automaten der Deutschen Bank in Heepen interessiert es die Täter nicht, ob die Druckwelle Anwohner oder benachbarte Gebäude in Mitleidenschaft zieht. Im Sparkassen-Vorstand ist Stefan Dwilies für Filialen und Automaten zuständig: „Die Täter hinterlassen Trümmerlandschaften. Sie sprengen ja nicht nur den Geldautomaten, sondern verwüsten dessen gesamtes Umfeld.“ Die Reparaturarbeiten an den betroffenen Gebäuden stellten meist einen höheren Schaden dar als die erbeutete Summe: „Mal ganz abgesehen von Menschen, die an und über solch einer Filiale wohnen.“