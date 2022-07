Sparrenburgfest in Bielefeld: Zeitreise zu raufenden Rittern

Was passiert, wenn Graf Rubin von Rubinstein aus Österreich zu Besuch kommt und als illegitimer Sohn des Grafen von Ravensberg für kurze Zeit dessen Amtsgeschäfte übernimmt? Er greift in die gräfliche Schatztruhe und gibt einen aus. Vor diesem wohl historisch nicht ganz belegten Hintergrund lädt er ein zum dreitätigen Sparrenburgfest. Und das Volk nimmt die Einladung gerne an.

Nach dem gelungenen Auftakt am Freitag bilden sich auch am Samstag längere Schlangen am Eingang zum Festgelände am Fuße der Sparrenburg. Den Bielefeldern hat das Fest sichtlich gefehlt. Und auch der Graf freut sich: "Die Leute sind die zufrieden, die Zusammenarbeit der Akteure läuft hervorragend", sagt Rubin von Rubinstein alias Johannes Faget von der Gruppe "Fogelvrei", die das Fest nach zwei Jahren Corona-Pause gemeinsam mit der Bielefeld Marketing auf die Beine gestellt hat.