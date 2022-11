Spaß für Kinder und Knackiges für Kenner

Bielefeld

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und hat die größte Auswahl in der Fundgrube für gebrauchte Spiele. Manuel jedenfalls hatte rasch zugeschlagen: Die 26. „Spielewelt in Bielefeld“ in der Ravensberger Spinnerei war am Samstag noch keine halbe Stunde geöffnet, da hatte der 39-Jährige bereits sechs Gesellschaftsspiele ergattert, darunter „Coimbra“ und „Zug um Zug“. Ein voller Erfolg, fand er.

Von Sabine Schulze