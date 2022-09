Spatenstich für Senner Bürokomplex

Die einstigen Betriebsgebäude benötigte die Friedhofsverwaltung schon lange nicht mehr, vom Grundstück an der Ecke Friedhofstraße/Brackweder Straße sind sie vor einigen Jahren bereits verschwunden. Übrig geblieben ist auf dem 1,4 Hektar großen Areal das denkmalgeschützte Kutscherhaus. Jetzt aber kommt die Weiterentwicklung der Brache voran: Die Bauarbeiten für die neue Zentrale der Firmen Boxspringwelt und Ecommercewerkstatt haben begonnen.

Am Rande des Sennefriedhofs in Bielefeld entstehen Geschäftsräume und ein Showroom

Architekt Michael Streich und Sennes Bezirksbürgermeister Gerhard Haupt unterstützten Investor Paul Sidelnikow beim gemeinsamen ersten Spatenstich als Auftakt der Arbeiten, die in eineinhalb Jahren abgeschlossen sein sollen, wie Sidelnikow hofft. Der Unternehmer leitet die Ecommercewerkstatt, eine E-Commerce- und Online-Marketing-Agentur, und das Fachgeschäft Boxspringwelt und will mit beiden Unternehmen von der Herforder Straße in den Bielefelder Süden umziehen.