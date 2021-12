„Spaziergang“ gegen Corona-Regeln

1500 Menschen haben am Montagabend gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Bei einem Spaziergang, wie die Teilnehmer die Veranstaltung bezeichneten, zogen sie mehr als eine Stunde durch die Innenstadt, obwohl die Polizei die Versammlung zwischenzeitlich für aufgelöst erklärt hatte.

1500 Teilnehmer ziehen am Montagabend ohne Genehmigung mehr als eine Stunde durch Bielefeld

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen kam es vor dem Bielefelder Rathaus am Dienstagabend einem kleineren Zwischenfall.

Ausgangspunkt waren laut Polizei zwei angemeldete Veranstaltungen vor dem Alten Rathaus. Um 17 Uhr hatten die Organisatoren dort zu einer Mahnwache unter dem Titel „BI steht auf – Gemeinsam für Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit“ aufgerufen. Für 17.30 Uhr war dann eine Kundgebung mit einem Demo-Zug angemeldet worden.

Kurz nach 17 Uhr hatten sich etwa 300 Menschen vor dem Rathaus versammelt, einige von ihnen hatten sich Lichterketten umgehängt, andere hatten Kerzen oder Laternen dabei.



Um 17.35 Uhr setzte sich die Menge, die innerhalb kurzer Zeit auf etwa 1500 Menschen angewachsen war, in Bewegung. Fast niemand trug eine Maske oder hielt Abstand. Die angemeldete Versammlung habe der Anmelder zu diesem Zeitpunkt für beendeterklärt, als er die Zahl der Teilnehmer gesehen habe, erklärte die Polizei vor Ort.

Als der Demonstrationszug immer größer wurde und die Teilnehmer auf der Fahrbahn der Turnerstraße in Richtung Kesselbrink gingen, forderte die Polizei sie zunächst auf, nur die Gehwege zu benutzen. Dieser Aufforderung kamen die Teilnehmer nach. Einige von ihnen riefen „Friede, Freiheit, keine Diktatur“.



»Lichterspaziergang« von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Bielefeld Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

Als der Zug in Höhe des Kesselbrinks war, erklärte die Polizei mehrfach per Lautsprecherdurchsage, dass es sich um eine nicht angemeldete Versammlung handele und die Teilnehmer gegen das Versammlungsrecht verstießen. Der Aufforderung, sich in kleinen Gruppen zu entfernen, kamen die Teilnehmer jedoch nicht nach.



Stattdessen gingen sie über die Kavalleriestraße, die Paulusstraße, den Willy-Brandt-Platz, die Feilenstraße, die Mindener Straße, die Elsa-Brändström-Straße und die Alfred-Bozi-Straße bis zur Kreuzstraße und von dort über den Niederwall bis zum Rathaus. „Wir wollen zeigen, dass wir viele sind. Dies ist ein Lichterspaziergang, nichts anderes“, sagte eine Frau an der Spitze des Zuges.

Vor dem Rathaus kam es zu einem kleineren Zwischenfall, als ein mutmaßlicher Gegendemonstrant laut Polizei vermutlich eine Sachbeschädigung beging. Der Gegendemonstrant wurde von der Polizei festgehalten, um seine Personalien festzustellen. Auch die Identität eines Teilnehmers der Veranstaltung stellten die Beamten fest weil sie die Vermutung hatten, dass er die Kundgebung mit steuerte. Ansonsten verlief die Versammlung, die um 20 Uhr beendet war friedlich, größere Verkehrsbehinderungen gab es keine.