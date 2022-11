SPD Bielefeld: „Karstadt muss bleiben“

Die Bielefelder SPD will sich für den Erhalt des Karstadt-Standortes Bielefeld einsetzen. „Karstadt ist ein attraktives Warenhaus mit hoher Aufenthaltsqualität. Es steigert den Wert der Bielefelder Innenstadt enorm, ein Leerstand wäre fatal. Zudem ist er ein Arbeitgeber für viele Bielefelderinnen und Bielefelder, weswegen wir für den Erhalt und damit auch seine Mitarbeiter kämpfen werden. Zuletzt profitiert die Stadt Bielefeld auch aus wirtschaftlichen Gründen von Karstadt,“ erklärt Riza Öztürk, Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion.

Die erneute Insolvenzanmeldung von Galeria Kaufhof Karstadt sorge für Unsicherheit bei den Mitarbeitern und Bielefeldern, ob der Bielefelder Standort erhalten bleiben kann. Öztürk: „Diese Sorge teilen wir, denn Karstadt im Herzen Bielefelds ist seit mehreren Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil unserer Innenstadt.“

Man habe daher umgehend das Gespräch mit der Bielefelder Geschäftsführung und dem Betriebsrat gesucht und, so der Fraktionsvorsitzende, „unsere uneingeschränkte Solidarität zugesagt. Karstadt in Bielefeld muss bleiben.“ Die SPD habe großes Vertrauen in die handelnden Personen bei Karstadt, „aber auch bei der Stadt. Es braucht eine Zukunftsperspektive. Dabei werden wir unterstützen.“

Wie berichtet sollen nach der erneuten Insolvenz des Warenhauskonzerns Galeria Kaufhof Karstadt mindestens ein Drittel der bundesweit 131 Filialen schließen. Die Bielefelder Filiale hatte bereits bei der letzten Insolvenz 2020 auf der Streichliste gestanden, eine Schließung konnte damals in letzter Sekunde verhindert werden. Eine Entscheidung über die Standortschließungen soll im Januar fallen.