SPD möchte Koalition in Bielefeld fortsetzen

Nun hat sich die SPD erklärt – wenn auch spät.

Allerdings lässt die Stellungnahme eine klare Kante vermissen. Die SPD distanziert sich von der Linkspartei, will aber dennoch weitermachen wie bisher.

Die Erklärung zeigt, in welchem schlechten Zustand sich die rot-grün-rote Rathauskoalition befindet. Da wirft die SPD den Grünen vor, sich öffentlich positioniert zu haben (was übrigens richtig war) und fordert gleichzeitig ein gutes Miteinander ein. Man darf sich ja fast fragen, ob die Koalitions-„Partner“ überhaupt noch Vertrauen zueinander haben.

Der erste Satz der SPD-Erklärung erscheint unglaubwürdig. Uneingeschränkte Solidarität? Nein, das widerlegt der letzte Satz der Stellungnahme.

Die SPD wird überlegt haben. Wie wichtig ist die Solidarität gegenüber der Ukraine? Und wie wichtig ist der eigene Machterhalt? Letzteres scheint der SPD am Ende wichtiger gewesen zu sein.