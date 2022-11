SPD: Nachts Tempo 30 auf allen Nebenstraßen in Bielefeld

Bielefeld

Programmatisch und parteipolitisch - so war die Mehrheit der Anträge auf dem außerordentlichen Unterbezirksparteitag der SPD in neuem Format. In der Verkehrspolitik wurden aber auch lokale Themen diskutiert: mit einem sicheren und geschützten Radfahrstreifen entlang der Artur-Ladebeck-Straße und mit Tempo 30.

Von Burgit Hörttrich