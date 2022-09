SPD Senne schlägt Industriebrache fürs LWL-Depot vor

In die Diskussion über das in Sennestadt geplante Museumsdepot des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) schaltet sich nun die SPD Senne mit einem Vorschlag ein. Statt Teile des Sprungbachwaldes in Sennestadt zu opfern, bringt sie eine Industriebrache ins Spiel, die seit Jahren immer wieder die Politik in ihrem Stadtbezirk beschäftigt.

„Mit dem Gewerbegebiet Am Metallwerk bietet sich eine 40.000 Quadratmeter große Brachfläche an, auf der eine Lagerhalle errichtet werden kann, ohne umfangreiche Bodenarbeiten durchzuführen“, schlägt Ortsvereinsvorsitzender Ridvan Ciftci vor. „Um Grünflächen in der Stadt zu schonen, sollten zunächst bereits existierende Gewerbegebiete in den Blick genommen werden, die derzeit brach liegen. Dies wäre angesichts der Klimakrise das richtige Signal“, so Ciftci.