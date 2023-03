Neuer Abholservice für Pfandflaschen

Spenden für die Lebensmittelverteilstellen in Bielefeld werden knapp

Bielefeld

Trotz weniger Ware zum Verteilen eröffnen die Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel-Tisch Bielefeld und die Stiftung Solidarität an diesem Samstag eine neue Lebensmittelverteilstelle in Heepen. Um mehr Spenden für Bedürftige sammeln zu können, bieten die Initiatoren zudem einen Pfand-Abholservice an.

Von Julia Siedhoff