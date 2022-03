Spendenannahme für Ukraineflüchtlinge gestoppt

Das DRK Bielefeld appelliert, an diesem Sonntag keine Sachspenden mehr zur ehemaligen FH an der Werner-Bock-Straße zu bringen. Die eigentlich bis 17 Uhr geplante Aktion zugunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine ist beendet. Die Hilfsbereitschaft war so groß, dass neue Spenden nicht mehr untergebracht werden können.

Wie bereits am Freitag die Brockensammlung in Bethel, wurde am Sonntag das Rote Kreuz von Spendenwilligen förmlich überrannt.

„Die Hilfsbereitschaft der Bielefelder ist unglaublich“, sagt DRK-Sprecherin Christina-Carolin Rempe. „Wir haben derzeit alle Hände voll damit zu tun, die abgegebenen Sachspenden zu verstauen. Wir können einfach nur Danke sagen“.

Am kommenden Mittwoch sollen in den Räumen der ehemaligen Fachhochschule an der Werner-Bock-Straße die ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine einziehen. Derzeit sind um die 40 ehrenamtliche Helfer vor Ort im Einsatz – darunter auch Spontanhelfer, die erst ihre Sachspende vorbeigebracht haben und jetzt mit anpacken.

Vor Beginn bildet sich bereits eine Schlange

Hunderte Menschen waren am Sonntag dem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes Bielefeld gefolgt, um Sachspenden für ukrainische Flüchtlinge abzugeben. Für 160 Personen, überwiegend Frauen und Kinder, die von Mittwoch an in Räumen der ehemaligen Fachhochschule an der Werner-Bock-Straße untergebracht werden, gaben sie Produkte des täglichen Bedarfs, Pflegemittel, Hygieneartikel, aber auch Spielsachen, Babyausstattung und Kinderbetten ab. Nach vier Stunden waren die Lager schon voll.

Bereits eine Stunde vor Beginn um 11 Uhr hatte sich eine Schlange gebefreudiger Menschen mit reichlich Kartons in den Händen vorm Eingangstor gebildet. Die Spender wurden eingelassen und gaben ab, was gewünscht worden war: haltbare Lebensmittel, Windeln, Babynahrung, Duschgels, Zahncremes, Deos, Haarbürsten, aber auch Putzutensilien und Schulbedarfsartikel – alles neu oder ungebraucht.

Gebracht wurden Geschirr, Töpfe, Baby- und Kinderschalen, Kinderwagen, Wäsche- und Kleiderständer, Kicker und sogar Rollatoren. Ehrenamtliche Helfer – insgesamt 40 – meldeten sich im Laufe des Vormittags, um die Spenden nach Sachgebieten getrennt in die jeweils vorbereiteten ehemaligen Fachholschulräume und dort aufgestellten Regale zu bringen.

Derweil bauten andere Freiwillige die nagelneuen Betten für die im Laufe der nächsten Tage erwarteten Neuankömmlinge auf. „Ich will nicht zu Hause rumsitzen und tatenlos zusehen“, begründete Helferin Svenja Hellwig ihr Engagement.

„ Ich gebe gerne, die Flüchtlinge brauchen unsere Unterstützung. “ Inken Ewert

Die junge Mutter Inken Ewert mit ihrer kleinen Tochter Lotta auf dem Rücken übergab DRK-Referentin Sonja Hiller am Eingang zwei große Taschen mit Kinderspielzeug und Wickelutensilien. „Ich gebe gerne, die Flüchtlinge brauchen unsere Unterstützung“, sagte sie.

Ein Helfer (64) schleppte derweil gespendetes nagelneues Kochgeschirr in Richtung der noch auszubauenden elf Küchennischen im Gebäude. Und mehr noch: Er wolle sich, weil des Russischen mächtig, noch als Dolmetscher zur Verfügung stellen, sicherte er zu.

„ Der Bedarf ist vorhanden. “ Andreas Korf

Wieder andere Spender schleppten Kinderbetten mit neuen Matratzen und Decken und Bettzeug zum Sammelpunkt. „Der Bedarf ist vorhanden“, sagte Andreas Korf, DRK-Zugführer, der den Einsatz der vielen Freiwilligen regelte.

Immer höher wächst der Stapel an Sachspenden, die bei der Sammlung des DRK für erwartete 160 Flüchtlinge aus der Ukraine abgegeben werden. Foto: Volker Zeiger

Rotkreuzsprecherin Christina-Carolin Rempe zeigte sich überglücklich vom Zuspruch zur Sachspendensammlung: „Hier zeigt sich eine riesengroße Hilfsbereitschaft, und die ist wirklich berührend, ein großes Dankeschön an alle, die etwas spenden“.