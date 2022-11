Sperrung: Lkw-Unfall auf der A2 bei Bielefeld

Feuerwehr befreit Person am Bielefelder Berg

Bielefeld

Auf der Autobahn 2 am Bielefelder Berg hat sich am Dienstagmittag ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter ereignet. Der Transporter-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Verkehr staute sich in Richtung Dortmund auf mehreren Kilometern.

Von Christian Müller