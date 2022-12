Spielwiese für Kreative

Bielefeld

Freiluft - in dem Wort schwingt das Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit mit. Aber auch das schutzlose Ausgeliefertsein gegenüber den Naturgewalten. Mit fragilen und wertvollen Kunstwerken würde kein vernünftiger Mensch nach draußen spazieren und sie dort ausstellen. Keiner, bis auf eine Bielefelder Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, Performern und Musikern, die im Jahr 1999 erstmals mit temporären Kunstaktionen den öffentlichen Raum eroberten. Der Name „freiluft“ war dabei immer auch ein Stück weit Programm. Eine Buchveröffentlichung bemüht sich jetzt darum, die Flüchtigkeit der bis in die Gegenwart reichenden Freiluft-Aktionen festzuhalten und nachträglich zu dokumentieren.

Von Uta Jostwerner