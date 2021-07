Sport in Bielefeld ganz spontan und individuell

Bielefeld

Neu in der Stadt oder einfach zu wenig Zeit, um im Verein nach festen Zeiten zu trainieren? Eine App hilft jetzt Sportwilligen dabei, geeignete Spielflächen (Courts) zu finden und sogar Trainingspartner. Court Culture heißt die App, die von Lars Hecht und seinem Bruder Tobias entwickelt wurde. Drei Jahre lang haben sie an der App gearbeitet, die schon in mehreren deutschen Städten funktioniert.

Von Kerstin Sewöster