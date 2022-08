Vereine warten auf neue Plätze

Die Sportvereine in Sennestadt sind immer noch sauer. Sie hatten bereits in diesem Jahr mit einer Realisierung der beiden Sportplätze gerechnet. Wegen immenser Verteuerungen aber rückte die Stadt von dem Projekt und startet in diesem Jahr, nach entsprechendem Protest, einen neuen Versuch. Auf Anfrage der FDP teilt das Sportamt im zuständigen Ausschuss mit, darüber in ständigem Kontakt mit den betroffenen Vereinen zu stehen.

