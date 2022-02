Sprachspiele aus dem Hier und Jetzt

Bielefeld

Es sind sehr persönliche Texte, „Erinnerungsgedichte“ zumeist, die der Bielefelder Hellmuth Opitz jetzt auf 120 Seiten in „Flauschnacht/Rauschnacht“ veröffentlicht hat – sein inzwischen zehnter Gedichtband. Das, was er geschrieben habe, sei, so Opitz, überwiegend neu, überwiegend während der Corona-Pandemie entstanden, „gegenwartsnäher“.

Von Von Burgit Hörttrich