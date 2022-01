Springen mit oder ohne Maske

2G-Plus: Der Trampolinpark Superfly leidet nicht so stark wie befürchtet unter den aktuellen Einschränkungen

Bielefeld

Seit Ende Dezember gilt in Nordrhein-Westfalen bei Sport- und Freizeitaktivitäten in Innenräumen die 2G-Plus-Regel. So auch im Trampolinpark Superfly im Sportland Dornberg. „Da hatte ich schon das Schlimmste befürchtet, aber erfreulicherweise läuft der Betrieb bislang fast genauso wie vor den weiteren Einschränkungen“, erklärt Superfly-Betriebsleiter Philipp Buiwitt.

Von Arndt Wienböker