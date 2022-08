Sennestadtverein: Sprungbachwald in Bielefeld nicht abholzen

Mitglieder des Sennestadtvereins setzen sich für den Schutz des Sprungbachwaldes im Bielefelder Süden ein. In einer öffentlichen Resolution fordert der Arbeitskreis Natur und Wandern im Sennestadtverein die Stadt Bielefeld dazu auf, das Waldstück zwischen Paderborner und Sprungbachstraße unbedingt zu erhalten.

Im Gespräch ist das Areal deshalb, weil die Stadt beabsichtigt, eine 17.400 Quadratmeter große Parzelle an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zu verkaufen. Die LWL-Tochter Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft will, wie berichtet, auf dem Areal ein Museumsdepot bauen, in dem Institutionen wie die Kunsthalle, aber auch andere OWL-Museen, Platz anmieten und dort dann Kunstwerke sicher und unter optimalen Bedingungen einlagern können.