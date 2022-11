Stadt Bielefeld droht hohe Rückzahlung

Zur Einführung der Steuer gab es noch 22 Wettbüros in Bielefeld, heute sind es noch 16. Jahr für Jahr kassierte die Stadt von ihnen drei Prozent auf den am jeweiligen Standort eingezahlten Spieleinsatz. In diesem Jahr sollten dadurch 300.000 Euro in die Stadtkasse fließen, 220.000 Euro sind schon drin.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar