Stadt Bielefeld passt Planungen an

Ab der kommenden Woche gibt es am Adenauer-Platz in der Bielefelder Innenstadt umfangreiche Straßenbauarbeiten. Der Grund: Die Unfallkommission, in der Vertreterinnen und Vertreter von Bezirksregierung, Polizei, Ordnungsamt und Amt für Verkehr sitzen, hat diesen Bereich als Gefahrenstelle eingestuft. Mit den geplanten Maßnahmen an der Artur-Ladebeck-Straße soll nun die Verkehrssicher-heit insbesondere für Radfahrende erhöht werden. Nach einem Gespräch mit den Altstadt-Kaufleuten, dem Einzelhandelsverband und der Industrie- und Handelskammer (IHK) hat die Stadt die Planungen im Hinblick auf das nahende Weihnachtsgeschäft noch einmal angepasst.

