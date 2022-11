Stadt Bielefeld plant weiter Diamorphin-Praxis

Bielefeld

Es wird nun doch ein Rennen um die Versorgung von Heroin-Abhängigen mit dem Ersatzstoff Diamorphin: Obwohl die Düsseldorfer Medikus-Gruppe an ihren Plänen festhält, an der Nahariyastraße eine Praxis für die Diamorphin-Behandlung von Süchtigen aus der ganzen Region einzurichten, wollen auch die Stadt und die Politik ein eigenes Angebot an der Borsigstraße etablieren, dort aber nur für Diamorphin-Patienten aus Bielefeld. Der Sozialausschuss stärkte der Verwaltung bei diesem Vorhaben jetzt den Rücken.

Von Peter Bollig