Der Johannisberg hat einen Hafen

Der Wohnmobilhafen auf dem Johannisberg könnte größer und teurer werden. Die Grünen setzen in der Bezirksvertretung Gadderbaum einen entsprechenden Prüfantrag durch.

Stadt Bielefeld prüft Ausbau der Wohnmobil-Stellplätze an Dornberger Straße

Der 2011 in Betrieb genommene Parkplatz an der Dornberger Straße 53 gestattet es Besuchern, ihre Wohnmobile für gerade einmal fünf Euro pro Nacht an einem der attraktivsten Orte Bielefelds abzustellen. Von dort aus sind es nur wenige 100 Meter zum Kletterpark, zum Tierpark und zum Bauernhausmuseum, die Altstadt ist gerade mal 1,4 Kilometer entfernt. Insgesamt zehn Plätze sind dort ohne Voranmeldung und Reservierung mietbar. Die maximale Verweildauer ist auf fünf Tage begrenzt.