Das kann noch teuer werden

Bielefeld

Der Unfallschwerpunkt am Adenauerplatz führt zu einer politischen Karambolage im Rathaus. In der Bezirksvertretung Mitte prangern Mitglieder die Missachtung des Gremiums an, eine unverschämte Informationspolitik, einen schweren Verstoß gegen die Gemeindeordnung.

Von Stephan Rechlin