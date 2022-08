Stadt macht die Lichter aus

In Bielefeld soll Energie an öffentlichen Gebäuden und Bauwerken gespart werden

So werden das Alte Rathaus, die Volkshochschule, das Naturkundemuseum, das Museum Waldhof und das Ratsgymnasium nachts nicht mehr angestrahlt. Auch an der Sparrenburg ist dann nur noch die Beleuchtung eingeschaltet, die aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist.

Die Abschaltung der Beleuchtung am Museum Hülsmann ist in der nächsten Woche vorgesehen. Weitere Gebäude, Denkmäler und Brunnen werden folgen.

Weil sie gereinigt und gewartet werden müssen, sind in den vergangenen Tagen mehrere Brunnen abgeschaltet worden. Es handelt sich um die Brunnen an der Stadthalle, an der Stadtbahnhaltestelle vorm Alten Rathaus, um den Leineweberbrunnen, die Anlagen auf dem Kronenplatz und dem Platz der Nationen. Sie werden nun auch nicht mehr angeschaltet.

Am Freitag werden die Anlagen im Ravensberger Park und im Rochdale Park außer Betrieb genommen. Für die nächste Woche ist vorgesehen, auch die Brunnen auf dem Kesselbrink und auf dem Alten Markt abzuschalten.

Aus ökologischen Gründen, also um Lebewesen und Pflanzen nicht zu gefährden, müssen die Anlagen in den Teichen im Nordpark, im Oetkerpark, in den Grünanlagen an der Kurt-Schumacher-Straße, am Spannbrink in Oldentrup und am Sportpark Gadderbaum weiter betrieben werden.