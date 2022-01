Stadt modernisiert ihre Blitzertechnik

Bielefeld

Das kommunale Ordnungsamt will die Blitzertechnik in Bielefeld weiter modernisieren. Noch dieses Jahr sollen die sechs Säulen der in beide Fahrtrichtungen messenden großen OWD-Radaranlage am Johannistal neue Kameras bekommen, sagte Norman Rosenland, Geschäftsbereichsleiter Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Von Jens Heinze