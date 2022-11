Stadt rückt alte Synagoge wieder ins Blickfeld

Bielefeld

Irith Michelsohn von der jüdischen Kultusgemeinde ist dankbar, dass der Gedenkstein an der Turnerstraße „aus der Schmuddelecke herausgekommen“ ist. Mit seinem neuen Standort in einem neu gestalteten Umfeld rückt das Mahnmal den Gedenkort jetzt deutlich ins Blickfeld und ruft sichtbarer in Erinnerung, dass Nationalsozialisten an dieser Stelle in der Pogromnacht 1938 die Bielefelder Synagoge niederbrannten.

Von Peter Bollig