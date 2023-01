Stadt schafft gedruckten Abfallkalender ab

Bielefeld

190.000 Abfallkalender hat die Stadt jedes Jahr gedruckt und an die Bielefelder Haushalte verschickt. Diesen Aufwand will sie sich in Zukunft sparen. Der aktuelle, im Herbst 2022 versandte Kalender ist der letzte, den es in gedruckter Form geben wird. Die Bürger sollen sich in Zukunft vor allem online über die Abfuhrtermine informieren.

Von Peter Bollig