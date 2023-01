Stadt setzt auf Mehrweg-Pioniere

Das Umweltamt in Bielefeld unterstützt Gastro-Betriebe, um Einwegverpackungen zu vermeiden

Bielefeld

347 Kilogramm Abfall kippt jeder Bielefelder durchschnittlich pro Jahr in seine Mülltonnen, davon 155 Kilo als Restmüll - die Tendenz ist steigend. Zusätzlich kostet das Entsorgen von rund 1200 Tonnen Müll aus dem öffentlichen Raum die Stadt jährlich 1,8 Millionen Euro. Einen großen Anteil daran haben Einwegverpackungen aus der Gastronomie, weiß Birgit Reher vom Umeltamt, nicht zuletzt weil in der Corona-Pandemie viele Kunden Essen und Getränke „to go“ mitnehmen, statt vor Ort zu verzehren. Eine Lösung sehen Umweltamt und Verbraucherzentrale in Mehrwegverpackungen. Gastro-Betriebe, die darauf umsteigen, werden von der Stadt jetzt gefördert.

Von Peter Bollig