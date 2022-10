Stadt soll für Sportpark ins Risiko

Bielefelder Verwaltung will Projekt im Ost-West-Grünzug in Sennestadt trotz unsicherer Förderung bauen

Neue Sportplätze mit Rasenbelag, ein neues Multifunktionsgebäude, die „Große Rasenfreiheit“ mit mehr Platz für Natur und Freizeit – eigentlich hätten die Arbeiten an diesem großen Projekt im Ost-West-Grünzug in Sennestadt schon in diesem Frühjahr starten sollen.

Von Hendrik Uffmann