Stadt warnt Schüler vor Job-Angebot

An Schulen in Bielefeld tauchen anonyme Flyer auf, die Kinder als „Laiendarsteller“ anwerben wollen

Bielefeld

Ein anonymer Flyer, der Kinder und Jugendliche dazu auffordert, sich für einen Job als „Laiendarsteller“ zu bewerben und dazu mit Geld lockt, ruft derzeit das Amt für Schule und Bielefelds Schulleiter auf den Plan. „Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, wer diese Flyer aufhängt und was der wirkliche Wille dahinter ist“, warnt die Stadt in einem Schreiben an die Rektoren.

Von Peter Bollig