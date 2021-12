Die Stadt Bielefeld weist den Vorwurf von sich, sie kontrolliere den verhängten Baustopp auf der Baustelle für die Riding Ranch an der Brockhagener Straße 285 nicht ausreichend.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisierte in einem Brief an Oberbürgermeister Pit Clausen, dass Barbara Hagedorn als Bauherrin den Baustopp ignoriere und die Verwaltung dagegen nicht vorgehe.