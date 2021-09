Altstadt-Sperrung: Stadt will Beschwerde einlegen

Update: Beschluss des Verwaltungsgerichts - Bielefelds OB will sich am Dienstag erklären

Bielefeld

Die Stadt Bielefeld will Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Minden einlegen, wonach die Sperrung der Klasingstraße in der Bielefelder Altstadt "voraussichtlich rechtswidrig" ist. Das hat Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) am Donnerstag angekündigt.

Von Michael Schläger