Stadt Bielefeld will Briten-Villen schützen

Bielefeld

Nach ihrem Abzug haben die britischen Streitkräfte 468 Wohneinheiten im Stadtgebiet hinterlassen, teils in Spitzenlage wie die 22 Einfamilienhäuser und 16 Doppelhaushälften im Musikerviertel. Der Bund als Eigentümer plant den Verkauf der Immobilien, deren Wert vor allem mit dem Standort auf dem so genannten Millionärshügel verbunden ist. Die Stadt will nun verhindern, dass die Häuser zugunsten massiver Neubauten abgerissen werden.

Von Peter Bollig